Malatyalı depremzedeler: Yardım dağıtımında adaletsizlik var

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde vatandaşlar, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Emanet Çarşısı önünde erzak alabilmek için saatlerce uzun kuyruklarda bekliyor. Sıra bekleyen bir vatandaş, çadır ve erzak dağıtımında haksızlık yapıldığını belirterek “Bazıları 2 çadır almış bazıları 3 tane almış, bazıları ise hiç alamamış. Erzak dağıtımında yine haksızlıklar, bazıları fazlası ile alırken bazıları ise alamıyor” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Emanet Çarşısı’nda, Kızılay koordinasyonunda depremzedelere erzak dağıtılıyor. Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Alparslan Tokgöz, şunları söyledi:

"DEPREME BİR ŞEKİLDE ALIŞACAĞIZ"

"Depremin ilk günlerinde şokun atlatılması ile birlikte Kızılay ile birlikte burası aktif hale getirildi. Dolayısıyla deprem sonrası depremden önce koyduğumuz kurallar doğal olarak iptal edildi. Kızılay buraya ürünlerini getirebiliyor. Bizler de belediyenin imkânları ve buranın altyapısını kullanarak gelen her vatandaşımız güvenlik güçlerimiz tarafından sıraya alınıyor orada hemen isim, soy isim, T.C. kimlik numarası ile kayıt yapılarak bir kart kendilerine veriliyor. Elimizde bu gıdalar olduğu müddetçe ve devam ettiği müddetçe sabah 10 ile 16 arası açılan Emanet Çarşımıza gelen her vatandaşımıza, her depremzedeye birer adet gıda kolisi, elimizde olduğu kadar temizlik, hijyen paketleri kendilerine veriliyor. Depreme bir şekilde alışacağız, depremle yaşamaya alışacağız. Emanet Çarşımız belki Ramazan sonrası olur belki daha fazla olur açık kalacaktır. Bir derde deva olunmaya çalışılıyor. Burada Kızılay gönüllüleri, belediye personeli, gönüllülerimiz hummalı bir çalışma yapıyorlar."

Yardımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Tokgöz, "Depremin ilk günleri biliyorsunuz Belediyelere yardım kolileri geliyordu. Daha sonra AFAD tarafından yardım kolileri ve malzemeleri teslim alınınca bizim buraya ürünler genel olarak Kızılay tarafından ve belediyemizin katkılarıyla geliyor. Günde yaklaşık 1400-1500 kişiye yardım yapılıyor" şeklinde konuştu.

"ÇADIR DAĞITIMINDA ADALETSİZLİK VAR"

Emanet Çarşısı önünde yardım kolisi almak için uzun kuyruklar oluşturan depremzede vatandaşlar, yardımların azlığından ve yetkililerin duyarsızlığından şikayet etti. Depremlere evde yakalandığını belirten bir vatandaş kayınpederi ile birlikte Hatunsuyu’nda çadırda kaldığını belirterek, "Yardım yok. İlk günden bugüne muhtar dahil olmak üzere kimse arayıp sormadı" dedi.

Bir başka vatandaş ise şunları söyledi:

"Çadır alamadık. Çadır dağıtımında adaletsizlik var. Bizim Şahnahan Muhtarı vefat etti. Vefat edince ortada kaldık. Ne yaptıkları bellisiz. İyi kötü ekmeğimizi pişiriyoruz. Yani burada bize ekmek vermese birer torba un verseler gider ekmeğimizi evde de pişiririz. Bazı sorunlar var sorunlar zamanla Allah’ın izniyle çözülür. Bazı haksızlıklar var çadır işlerinde. Benim evime yıkım kararı verilmiş zaten 5-10 kuruş da verildi bunu da inkâr edemeyiz. Yalnız çadır sorunu var. Bazıları 2 çadır almış bazıları 3 tane almış bazıları ise hiç alamamış. Erzak dağıtımında yine haksızlıklar, mevcut bazıları fazlası ile alırken bazıları ise alamıyor. 2- 3 bin nüfuslu bir bölge bizim Şahnahan, muhtar da olmayınca zaten ortada kaldık. 3 saattir sıradayım bu sıra için değer mi? Bir süre sonra bu yardımlar bitecek. Herkes işine gücüne bakacak. Herkes bağında bahçesinde çalışmaya bakıyor. Bağda bahçede ilaç atmazsak biz buralarda ne sürünelim ne işimiz var. Ev gitti zaten çadır da olmayınca per perişanız."