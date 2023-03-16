﻿Malavi'de Freddy Kasırgası: En az 216 can kaybı

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, afet bölgesine yaptığı ziyarette, ülkede 11 Mart'tan itibaren etkili olmaya başlayan kasırganın neden olduğu can kayıplarıyla ilgili güncel verileri paylaştı.

Chakwera, Freddy Kasırgası nedeniyle en az 216 kişinin hayatını kaybettiğini, 707 kişinin yaralandığını, 41 kişinin kaybolduğunu aktardı.

Ülkenin güneyinde 70 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığını belirten Chakwera, uluslararası camiaya acil yardım çağrısı yaptı.

Chakwera, "Afetten etkilenen bölgeler için yardım fonları ve kaynakları sağladık ancak bunlar yeterli değil, daha fazla yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Şiddetli rüzgar ve yağmurun yol açtığı sellerden dolayı birçok ev zarar görürken taşkın ve selden ötürü bazı bölgelere erişim sağlanamıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

Kasırga nedeniyle Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişi olumsuz etkilendi.