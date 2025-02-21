Malezya’da gıda enflasyonu yavaşladı

Evde tüketilen gıda fiyatlarındaki artış %0,4’e gerileyerek Aralık’taki %0,9 seviyesinden düştü. Hububat ve tahıl ürünlerinde fiyat artışı %0,3 olurken, bu oran Aralık ayında %0,5’ti. Aynı şekilde, meyve ve kuruyemiş fiyatları %0,3 artarken, önceki ay %0,6 seviyesindeydi. Şeker, tatlılar ve pastacılık ürünlerinde ise fiyat artışı %0,8’e gerileyerek Aralık’taki %1’lik seviyeden düştü.

Öte yandan, bazı gıda ürünlerinde fiyatlar geriledi. Et fiyatları %1 düşerek Aralık’taki %0,3’lük düşüşe kıyasla daha belirgin bir azalma kaydetti. Süt, süt ürünleri ve yumurtalarda fiyatlar %0,4 gerilerken, Aralık’ta bu oran %0,1’di. Sebze fiyatları da Ocak ayında %1,1 azaldı, oysa Aralık ayında %3,6’lık bir artış görülmüştü.

Gıda fiyat endeksi geriledi: Şeker ve yağ fiyatlarında sert düşüş

DENİZ ÜRÜNLERİ VE YAĞ FİYATLARI ARTTI

Buna karşılık, bazı ürünlerde fiyat artışı hızlandı. Balık ve deniz ürünlerinde enflasyon %1’e yükselerek Aralık’taki %0,2 seviyesinden belirgin bir artış gösterdi. Yağ ve katı yağ fiyatları %1,5 yükselerek önceki ayın %0,7’lik seviyesini geçti. Dışarıda yemek yeme maliyetlerinde de artış devam etti ve Ocak’ta %5’e çıkarak Aralık’taki %4,8’lik seviyeyi geride bıraktı.

Malezya İstatistik Departmanı tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken, küresel ekonomik gelişmelerin ve tedarik zincirindeki değişimlerin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği öngörülüyor.