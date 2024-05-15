Maliye Bakanlığı, 17 milyar TL'lik sahte fatura için 50 ilde çalışma başlattı. Flaş.. flaş...

Düzenleme: Kaynak: NTV
Maliye Bakanlığı, 17 milyar TL'lik sahte fatura için 50 ilde çalışma başlattı. Flaş.. flaş...
Maliye, vergi kaçakçılığı ve sahte fatura için düğmeye bastı. Maliye müfettişleri, 50 ilde sahaya inerek 17 milyar liralık sahte fatura incelemesi başlattı. Organize vergi kaçakçılığı ile mücadele için de yeni yol haritası belirlendi.

Maliye, 17 milyar liralık sahte fatura için inceleme başlattı. Bu çerçevede 230 vergi müfettişi 50 ilde sahaya indi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla 5 bin 100 mükellef sahte fatura şüphesiyle incelemeye alındı.

Müfettişlerce yürütülen incelemelerde bilerek sahte fatura kullanımına yönelik değerlendirmeler artacak.
Bu yönde bir tespitte bulunulması halinde ağır cezalar uygulanacak.

VERGİ KAÇAKLIĞINA YENİ YOL HARİTASI

Organize vergi kaçakçılığı ile mücadelede de yeni yol haritası belirlendi.

Çalışan kurumlar arasında eşgüdüm artırılırken, güçlendirilmiş inceleme süreci başlatıldı. Verginin yanı sıra kara para aklama incelemeleri de yapılacak.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) ve diğer paydaşlar bir araya gelecek ve ortak yaklaşım geliştirecek.

Ortak yaklaşım geliştirilirken Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve diğer ülkelerden önlemler değerlendirilecek.

Bu çerçevede teknik takip, arama ve el koyma gibi koruma tedbirlerine sürecin en başından itibaren başvurulacak.

SAHTE FATURA NEDİR?

Gerçek bir işlem veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgelere deniyor.

Mükellefler hiç vergi ödememek, vergi iadesinden faydalanmak veya daha az vergi ödemek ya da kolay yoldan işletme dışına para çıkarmak gibi amaçlarla bu işlemleri uyguluyor.

Bu işlemler mevzuatta kaçakçılık suçu anlamına geliyor.

SAHTE FATURA NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Risk Analiz Merkezi'nde sahte belge kullanmaya meyilli müfellefler tespit ediliyor.

Faaliyet gösterilen sektör içerisindeki karlılık oranlarından hareket edilerek, emsallerine göre vergi beyanı düşük olan ya da yıllar itibarıyla yapılan kıyaslamalar sonucunda vergiye uyum düzeyi düşük olduğu değerlendirilen mükelleflere yönelik incelemeler yürütülüyor.

Bu çerçevede yapılan son çalışmalarda yaklaşık 17 milyar liralık sahte fatura tespit edildi. İlerleyen zamanlarda bu sayısının artabileceği belirtildi.

par-003.jpg

aaaaaaaaaaaa.jpeg

Son Haberler
İslamcıların bir bileni Dilipak AKP-MHP hattında yaşananları açıkladı. Flaş Sinan Ateş detayı Gündem
İslamcıların bir bileni Dilipak AKP-MHP hattında yaşananları açıkladı. Flaş Sinan Ateş detayı
ABD’den İsrail’e kötü haber. Biden veto edecek Dünya
ABD’den İsrail’e kötü haber. Biden veto edecek
Ünlü şarkıcı 2023’te 1 milyar 300 bin TL kazandı Magazin
Ünlü şarkıcı 2023’te 1 milyar 300 bin TL kazandı
Sektörün uzman ismi açıkladı! Ev kiralarında sınır kalkıyor mu Ekonomi
Sektörün uzman ismi açıkladı! Ev kiralarında sınır kalkıyor mu
Bakan: Köprü ve otoyol ücretleri çok düşüktü güncelledik Gündem
Bakan: Köprü ve otoyol ücretleri çok düşüktü güncelledik
Aziz Yıldırım: 6 yıl önce gönderdiler. Şimdi 'Gel kurtar' diyorlar Spor
Aziz Yıldırım: 6 yıl önce gönderdiler. Şimdi 'Gel kurtar' diyorlar
Aziz Yıldırım'ı gören Rambo Okan cin çarpmışa döndü Spor
Aziz Yıldırım'ı gören Rambo Okan cin çarpmışa döndü