Türkiye'de yerli ve yabancı ayrımı olmaksızın futbolcular belli bir rakamı üzerinde kazanç elde ederse kişisel olarak vergi ödemek zorunda. Bu yüzden futbolcular genellikle sözleşmelerine vergiyi 'Kulüpler öder' maddesini koyuyor. Ancak bazen ekonomik zorluk çeken kulüpler ödeme yapmayınca devlet futbolcuların peşine düşüyor.

Bunun son örneği TFF 1. Lig'de mücadele eden Sivasspor'da yaşandı. Takımdan ayrılan Claudemir, Serhiy Rybalka ve Petar Skuletic’in vergi borçlarının ödenmediği ortaya çıktı. Yapılan tebligatlar adreslerinde bulunamayan futbolculara ulaştırılamadı. Claudemir’in 2020-2021 sezonunda, Serhiy Rybalka’nın da aynı dönemde Sivasspor ile yollarını ayırdığı, Petar Skuletic’in ise 2019-2020 sezonunda takımdan ayrıldığı öğrenildi.

Sivas Defterdarlığı Site Vergi Dairesi Müdürlüğü, üç futbolcuyla ilgili yasal süreci başlattı. 7 Kasım tarihli resmi ilanda, mükelleflerin bir ay içinde vergi dairesine başvurmaları halinde tebligatın elden yapılacağı, aksi halde ilanın tebliğ hükmünde sayılacağı belirtildi. İlanda, Brezilyalı orta saha oyuncusu Claudemir’in 2021 yılına ait 1 milyon 131 bin 93 lira ana borcu olduğu belirtildi. Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka’nın da yine aynı döneme ait toplam 625 bin 924 lira vergi borcu bulunuyor. Sırp forvet Petar Skuletic'in ise 2020 yılına ait 689 bin 897 lira vergi borcu var.