3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jokic'i koçu savundu: Sürekli tokatlamasından bıkmışlardır

Jokic'i koçu savundu: Sürekli tokatlamasından bıkmışlardır

Nuggets koçu Malona Jokic'i savundu.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 15:46
Takip Et

Malona Jokic'i savundu

Jokic'i koçu savundu: Sürekli tokatlamasından bıkmışlardır
+
Aa
-

Denver Nuggets koçu Michael Malone, süperstarı Nikola Jokic hakkında yapılan 'istatistik kasıyor' tarzındaki eleştirilere yanıt verdi.
Hücumdaki hünerlerinden dolayı ligin en iyi pivotu olarak kabul edilen Jokic, bu sezonun MVP ödülü yarışında lider konumunda.

JOKİC ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA OLMUŞTU
Bununla birlikte, ESPN'den Kendrick Perkins'in Sırp yıldızı 'istatistik kastığı' için eleştirmesi gibi, muhtemel olarak üst üste üçüncü MVP ödülünü kazanması beklenen Jokic'e yönelik pek çok eleştiri yapılmıştı.

TEPKİSİ GECİKMEDİ
Malone, Jokic'in gördüğü bu negatif tepkilere yanıt vererek, insanların "Atletik olmayan Sırp bir oyuncunun ligi domine etmesinden bıktığını" öne sürdü: "Belki de insanlar, Sırbistan'ın Sombor kentinden gelen ve hiç atletik olmayan bu oyuncunun herkesi sürekli tokatlamasından bıkmışlardır. Bu konuda belki bir sıkıntıları vardır, bilmiyorum."

Jokic, bu sezon Batı Konferansı'nda zirvede yer alan Nuggets ekibiyle 24,6 sayı, 11,7 ribaund ve 10,0 asist istatistikleri tutturarak triple-double ortalaması yakalıyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
1
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
2
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
3
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
4
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
5
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
6
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
7
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿CHP MYK olağanüstü toplanıyor
﻿CHP MYK olağanüstü toplanıyor
﻿CHP MYK olağanüstü toplanıyor
﻿Uzmanı açıkladı. İyi ruh hali için iyi besinler
﻿Uzmanı açıkladı. İyi ruh hali için iyi besinler
﻿Uzmanı açıkladı. İyi ruh hali için iyi besinler
﻿Deprem bölgesinde eğitim 1.476 noktada devam ediyor
﻿Deprem bölgesinde eğitim 1.476 noktada devam ediyor
﻿Deprem bölgesinde eğitim 1.476 noktada devam ediyor
﻿Malatya'da kalıcı konutların inşaatı başladı
﻿Malatya'da kalıcı konutların inşaatı başladı
﻿Malatya'da kalıcı konutların inşaatı başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.