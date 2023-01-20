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Malta'da bir aracın ezdiği Türk vatandaşı olay yerinde anıldı

Malta'da bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşı Pelin Kaya, öldüğü yerde sevenleri tarafından anıldı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 23:55
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Malta'da bir aracın ezdiği Türk vatandaşı olay yerinde anıldı

Malta'da bir aracın ezdiği Türk vatandaşı olay yerinde anıldı
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Kaya'nın yaşamını yitirdiği Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'ndeki fast-food restoranın önünde anma töreni düzenlendi.

Kaya'nın hayatını kaybettiği noktaya çok sayıda karanfil, mum ve fotoğraf bırakıldı.

Ayrıca Pelin Kaya'nın doğum gününde yaşamını yitirmesi sebebiyle aile üyeleri tarafından buraya pasta konuldu.

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