Malta'da bir aracın ezdiği Türk vatandaşı olay yerinde anıldı

Kaya'nın yaşamını yitirdiği Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'ndeki fast-food restoranın önünde anma töreni düzenlendi.
Kaya'nın hayatını kaybettiği noktaya çok sayıda karanfil, mum ve fotoğraf bırakıldı.
Ayrıca Pelin Kaya'nın doğum gününde yaşamını yitirmesi sebebiyle aile üyeleri tarafından buraya pasta konuldu.
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