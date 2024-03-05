Malta'da öldürülen Türk vatandaşı Pelin Kaya'nın katilinin cezası belli oldu

Yarı Fransa yarı Malta vatandaşı olan 34 yaşındaki Camilleri'nin, 18 Ocak 2023'te Pelin Kaya'yı kasten öldürmekten tutuklu yargılandığı davanın son duruşması, bu sabah Valetta Adliyesi'nde yapıldı. Duruşmaya hayatını kaybeden Pelin Kaya’nın ailesi de katıldı.

Kaya ailesine hukuki danışmanlık yapan firma yetkililerinin verdiği bilgiye göre, karar duruşmasında Hakim Consuelo Herrera, Pelin Kaya'yı otomobiliye ezen Camilleri'yi suçlu bularak 40 yıl hapis cezası verdi.

Savcılık, savunma tarafının suçunu geçtiğimiz ay kabul ederek itiraf etmesi nedeniyle Camilleri için 37 yıl hapis cezası isterken Hakim Herrera'nın ise Malta yasalrına göre bu durumlarda verilebilecek en üst ceza olan 40 yıl hapis cezasına çarptırdığı öğrenildi.

Ayrıca Times of Malta gazetesinin aktardıklarına göre, Hakim Herrera'nın, sanık Camilleri'nin şiddete meyilli biri olduğunu; daha evvelki mahkumiyetlerden de ders çıkarmadığını söyleyerek "Sadece mağdurun üzerine aracı sürüp onu öldürmekle kalmadı, daha sonra ona taş attı. Etraftaki diğer kişilere de saldırdı. Bu toplumda bu, kabul edilemez. Bu davranışın en ağır şekilde kınanması gerekiyor. Mağdur kaldırımda yürürken öldürülmüştür." dedi.

Aynı zamanda 5 bin euro para cezası verilen Camilleri'nin, 20 bin euro olan mahkeme masraflarını da karşılayacağı belirtildi.