Maltepe'de 2 otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA
Maltepe'de 2 otomobil çarpıştı
Maltepe’de karşı istikametlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Küçükyalı sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, Pendik istikametinde seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda Pendik istikametinde ilerleyen otomobilin içinde bulunan 3 kişi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda ağır hasar meydana gelirken, kaza sebebiyle sahil yolunun Pendik istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılınca, trafik akışı normale döndü.

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