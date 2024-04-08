Maltepe'de 2 otomobil çarpıştı

Küçükyalı sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, Pendik istikametinde seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda Pendik istikametinde ilerleyen otomobilin içinde bulunan 3 kişi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda ağır hasar meydana gelirken, kaza sebebiyle sahil yolunun Pendik istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılınca, trafik akışı normale döndü.