Seyir halindeki minibüste yangın

Maltepe'de hareket halindeyken elektrik sisteminden kaynaklanan bir yangın minibüsü sardı.

Yangın sonucu bir kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı, minibüs ise kullanılamaz duruma geldi.

Maltepe Yalı Mahallesi'nde Turgut Özal Bulvarı üzerinde Pendik yönünde ilerleyen Orhan Güngül'ün kullandığı Volkswagen marka 34 BLT048 plakalı minibüs, elektrik sistemindeki bir arıza nedeniyle alev aldı.

Sürücü aracı hemen durdurup dışarı çıktı, çevredekiler de yangını söndürmek için mücadele etti.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen sürücü Orhan Güngül, önlem olarak hastaneye sevk edildi ve polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.