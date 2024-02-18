Maltepe'de apartmana girerek hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesindeki Altıntepe ve Küçükyalı mahallelerinde üst üste gerçekleşen 4 hırsızlık vakasının ardından inceleme başlattı.

Olay yeri ve civarındaki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, bir şahsın apartmanın içerisine girince koridorlarda bir gözlem yapmasının ardından dairelerin önlerinde bulunan 4 adet ayakkabıyı çaldıktan sonra apartmanın otopark katına indiğini, bir kamyonetin bagajından matkap ile kol saatini ve apartman boşluğu kısmında bulunan jeneratörü çaldıktan sonra apartmandan uzaklaştığını belirledi.

42 farklı suç kaydı ortaya çıktı

Yapılan incelemelerin ardından kimlik bilgileri tespit edilen E.D. (28) isimli şahıs, 13 Şubat tarihinde Bakırköy'de yakalanarak karakolda gözaltına alındı. 42 adet farklı suçtan kaydının olduğu ortaya çıkan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.