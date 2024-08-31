Maltepe'de iş yerine silahlı saldırı

Olay 21.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından cadde üzerindeki iş yerine bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, silahlı saldırgan saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yapılan inceleme çalışmalarının ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

