Maltepe'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fındıklı Mahallesi'nde Serhat K. (29) ile Soner K'nin (44) ev adreslerinde uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik alınan ihbar üzerine harekete geçti.

Tespit edilen adreslere operasyon yapan asayiş büro ekipleri, şüpheli Serhat K'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda bir evin bazı bölümleriyle ve mutfakta bulunan fırının içine gizlenmiş 6 kilo 225 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, 550 dolar ile 650 avro ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.