Maltepe’de uyuşturucu operasyonu

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, narkotik suçlarının engellenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler, saha araştırmaları sonucunda suç organizasyonlarının ifşa edilmesine yönelik incelemelerde, Cevizli Mahallesinde bulunan bir adreste narkotik madde imalatı yapıldığı şüphesi üzerine 9 Mart tarihinde adrese operasyon yaptı.

Düzenlenen operasyonda E.M., E.Y. ve O.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada; parçalar halinde 651 gram marihuana maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 paket kapalı şeffaf paket, 3 adet cep telefonu, 87 bin 800 TL, 300 dolar nakit para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan E.Y. adlı şahıs emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen O.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüpheli E.M. ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.