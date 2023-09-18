Maltepe'de yol verme cinayetinde 24 şüpheli adliyeye sevkedildi





Maltepe'de önceki gün meydana gelen olayda Motosikletli kurye yol verme yüzünden 3 kişiyle tartıştı. Olay yerinden ayrıldıktan sonra çalıştığı pideciye giderek durumu akrabalarına anlatan kurye, bir süre sonra akrabalarını da yanına alarak geri döndü.

İki grup arasında sokak ortasında adeta bir meydan savaşı yaşandı. Olay sırasında Önder Gülsuyu (51) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Mehmet Gülsuyu, Savaş Gülsuyu, Kadir Gülsuyu ve ölen kişinin eşi olduğu belirlenen Nurgül Gülsuyu yaralandı.



Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kavgaya karıştığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Olay sırasında geri dönerek saldıran tarafta olduğu belirtilen 24 kişinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.

Sorgulanan şüphelilerden Metin Ç.'nin olayda bıçak kullanarak Önder Gülsuyu'nu öldüren kişi olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5'i kadın 24 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak Adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne getirildi.