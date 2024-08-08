Malzeme almak için geldiği Bursa'da, traktörünün tekeri altında ölü bulundu

Kaynak: DHA
Malzeme almak için geldiği Bursa'da, traktörünün tekeri altında ölü bulundu

Yalova'dan Bursa'ya malzeme almak için gelen 53 yaşındaki Muharrem İnan, Orhangazi ilçesinde bir tarlada traktörünün tekerinin altında ölü bulundu.

Yalova'da yaşayan Muharrem İnan, sabah saatlerinde 19 PD 552 plakalı traktörü ile Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki maden ocağına malzeme almak için yola çıktı.

İnan'a uzun süre ulaşamayan yakınları, endişelenerek Orhangazi ilçesine geldi.

Süpürgelik mevkiinde yol kenarındaki bir tarlada İnan'ın traktörünü gören yakınları, İnan'ı aracın tekerinin altında hareketsiz halde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk babası Muharrem İnan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İnan'ın cenazesi, otopsi için Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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