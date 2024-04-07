Malzeme yüklü bir tır alev alev yandı

Denizli-Sarayköy yolu üzerinde, Kumkısık Mahallesi Çevre Yolu girişinde meydana gelen olayda inşaat malzemesi yüklü bir tırda yangın çıktı.

Yangına ilk müdahele dumanları fark edip aracı yol kenarına çeken tır şoförü tarafından yapıldı. Tırda bulunan küçük yangın tüpüyle yangını engellemeye çalışan talihsiz şoför kabin bölümünün kısa sürede alev topuna dönmesinin önüne geçemedi.

Yoldan geçenlerin ihbarda bulunması üzerine olay mahalline sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelip yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alması uzun sürmedi.

Yangın sonrası kullanılamaz duruma gelen tırın şoförü hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.