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Vatandaş uykuya hasret kaldı. Manavgat'ı istila ettiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çam Kese Böceği olarak adlandırılan zararlı istilası yaşanıyor. Çam ağacının yanı sıra insanlara da zarar veren böcek, Sarılar Mahallesi sakinlerinin uykularını kaçırıyor. 

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:13
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Manavgat'ı milyonlarcası istila etti

Vatandaş uykuya hasret kaldı. Manavgat'ı istila ettiler
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İHA'nın haberine göre, Sarılar Mahallesi 3043 sokak üzerinde bulunan bir binanın arkasında boş arsada bulunan çam ağacından evlerin bahçe duvarlarından sürüler halinde giren çam kese böceği, vatandaşlar tarafından ilaçlama yapılmasına rağmen istilasını sürdürüyor. 

İstilanın olduğu artmanda ikamet eden Murat Şevik, geceleri uyku uyuyamadıklarını belirterek, “Görüldüğü gibi evimiz halk arasında gembi olarak da adlandırılan Çam Kese Böceği istilasına uğramış durumda. Bu zararlıdan kurtulabilmek için ne gerekiyorsa yaptık. İlaçlıyoruz, aynı gün binlerce hatta milyonlarcası yeniden geliyor" diye konuştu.

Şevik "Evimizde kapı-pencere açamıyoruz. 3-4. Katlara kadar çıkıyor. Her gün duvarları ilaçlamaya çalışıyoruz. Aksi taktirde duvarlar tamamen gembi istilası yaşıyor. Geceleri uyuyamaz olduk. Belediyeler ve orman işletmesi başta olmak üzere tarım ilçe ve sağlık müdürlüğüne başvurmamıza rağmen sorunumuza çözüm bulamadık. Yetkililerden çözüm istiyoruz” dedi.

Mehmet Öz isimli mahalle sakini ise, bu yıl yağmurun az yağmasından dolayı çam ağacının gembi ürettiğini belirterek, yetkililerden sorunlarına acil çözüm beklediklerini dile getirdi.

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