Manavgat’ta otomobil ve motosiklet çarpıştı: Hafif yaralı kurtuldu

Motosikletli kuryenin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Mahmuthan E.'nin kullandığı 07 BKH 427 plakalı motosiklet, Şelale Caddesine çıkan Turgay Y.'nin kullandığı 35 GD 797 plakalı otomobile yandan çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Mahmuthan E. yere düşerek sürüklendi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yola çıkan aracı son anda fark eden motosiklet sürücüsünün çarpmamak için manevra yaptığı ancak direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü. Asfaltta sürüklenen ve kazayı hafif yaralı olarak atlatan motosikletin sürücüsü Mahmuthan E. 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.