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Manchester City Chelsea'yi Mahrez'le geçti

Premier Lig'de Manchester City, Chelsea'yi 1-0 yendi

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 06:19
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Manchester City Chelsea'yi deplasmanda vurdu

Manchester City Chelsea'yi Mahrez'le geçti
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Stamford Bridge Stadı'nda yapılan 19. hafta maçında, ev sahibi ekipte yıldız oyuncu Raheem Sterling, 5. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 63. dakikasında Riyad Mahrez'in golüyle Manchester City, 1-0 öne geçti.

Premier Lig'de 19 haftası sonrasında, 44 puanlı lider Arsenal'i, 39 puanlı Manchester City, 35 puanlı Newcastle United ve Manchester United takip ederken Chelsea ise 25 puanda kaldı.

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