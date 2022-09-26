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  • Manchester City Phil Foden ile sözleşme uzatacak. Kulübün en çok kazanan oyuncularından olacak

Manchester City Phil Foden ile sözleşme uzatacak. Kulübün en çok kazanan oyuncularından olacak

İddialara göre Manchester City ve Phil Foden, 6 yıllık yeni bir kontrat konusunda anlaşmaya vardı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 19:20
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Manchester City İngiliz oyuncusu Phil Foden ile sözleşme uzatacak

Manchester City Phil Foden ile sözleşme uzatacak. Kulübün en çok kazanan oyuncularından olacak
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Phil Foden'ın kontratını uzatmak için harekete geçti.

Football Insider'ın haberine göre Manchester City ve Phil Foden, yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı ve imzaların kısa zaman içerisinde atılması bekleniyor.

6 YILLIK KONTRAT YAPILACAK

6 yıllık yeni bir kontrata imza atacak olan İngiliz futbolcunun maaşında da büyük bir artış olacak. İddialara göre Phil Foden, Manchester City'de haftalık 250 bin Sterlin kazanacak. 

78 MİLYON STERLIN KAZANACAK

Yeni anlaşma ile 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Erling Haaland ve Kevin de Bruyne ile birlikte kulübün en çok kazanan futbolcuları arasında yer alacak.

Ayrıca Foden sözleşmesini tamamladığı takdirde toplamda yaklaşık 78 milyon Sterlin kazanmış olacak.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Manchester City altyapısından yetişen Phil Foden, Pep Guardiola yönetimi,nde kadronun en önemli parçalarından biri haline geldi. İngitere Milli Takımı'nın formasını 16 kez giyen Foden, Manchester City ile bu sezon 10 maçta görev yaptı ve 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

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