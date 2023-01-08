Manchester City Chelsea'yi topa tuttu

Manchester City, Chelsea'yi 4-0 yenerek İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.
Kupayı 6 kez müzesine götüren Manchester City, 8 şampiyonluğu bulunan Chelsea'yi konuk etti.
Mahrez'in 23 ve 85 (penaltıdan), Alvarez'in 30 (penaltıdan), Foden'ın 38. dakikadaki golleriyle maçı kazanan Manchester City, tur atladı.
Manchester City, 4. turda Oxford-Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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