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Manchester City Chelsea'yi topa tuttu

Manchester City Chelsea'ye fark attı

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 23:20
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Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nın 4. turunda

Manchester City Chelsea'yi topa tuttu
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Manchester City, Chelsea'yi 4-0 yenerek İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.

Kupayı 6 kez müzesine götüren Manchester City, 8 şampiyonluğu bulunan Chelsea'yi konuk etti.

Mahrez'in 23 ve 85 (penaltıdan), Alvarez'in 30 (penaltıdan), Foden'ın 38. dakikadaki golleriyle maçı kazanan Manchester City, tur atladı.

Manchester City, 4. turda Oxford-Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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