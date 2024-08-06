Manchester City, Readingli yıldızla imzaladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Manchester City, Readingli yıldızla imzaladı

Manchester City, 18 yaşındaki Eve Annets'i transfer ettiğini duyurdu. Kaleci, önceki iki sezonu geçirdiği Reading'ten ayrılarak yeni takımıyla dört yıllık anlaşmaya imza attı.

Genç kaleci, son olarak İsveçli milli futbolcu Filippa Angeldahl'ın giydiği 12 numaralı formayı giyecek. Yeni anlaşması hakkında konuşan Annets "Böyle bir kulübün sizinle ilgilendiğini duymak eşsiz bir duygu" dedi.

Annets imza töreninde "Son 1 yıl benim için oldukça hareketli geçti. İnişler ve çıkışlarla dolu 12 aydan sonra böyle bir transfere imza atmak harika. Bu sezon İngiltere 19 Yaş Altı Milli Takımı ile ilk maçıma çıktım, harika bir deneyimdi. Bu tarz deneyimleri kesinlikle seviyorum" diye konuştu.

Annets, İngiltere 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda beraber oyndığı Man City forveti Poppy Pritchard ile tranfer öncesinde konuştuğunu ve onun verdiği bilgilerin seçiminde etkili olduğunu söyledi

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