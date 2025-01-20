Manchester City'den 6-0'lık gövde gösterisi

Premier Lig’in 2025 yılına hızlı başlayan ekiplerinden Manchester City, Portman Road'da Ipswich Town karşısında adeta şov yaptı. Maçın ilk yarısını Phil Foden’ın iki golü ve Mateo Kovačić’in şık vuruşuyla 3-0 önde tamamlayan City, ikinci yarıda da durmadı. Jeremy Doku, Erling Haaland ve James McAtee’nin golleriyle mücadeleyi 6-0 kazandı. Bu sonuçla Manchester City, 38 puanla dördüncü sıraya yükseldi. Ipswich Town ise 16 puanla düşme hattındaki yerinde kaldı.

FODEN VE DE BRUYNE İŞBİRLİĞİ GÖZ DOLDURDU

Phil Foden, maçta yıldızlaşarak hem iki gol attı hem de bir asist yaptı. Kevin De Bruyne ise üç asistle fark yarattı. Foden’ın 28. dakikada attığı ilk gol, De Bruyne'nin ceza sahasına yaptığı mükemmel ortanın ardından geldi. Foden’ın ikinci golünde de De Bruyne’nin pası belirleyici oldu. İngiliz yıldızın bu performansı, geçen sezon 17 gol ve 8 asistle tamamladığı formuna yeniden döndüğünü gösteriyor.

HAALAND UZUN VADELİ KONTRATINI KUTLADI

Haaland, geçtiğimiz hafta imzaladığı 9,5 yıllık sözleşmenin ardından bu maçta bir gol atarak formunu taçlandırdı. Norveçli yıldız, Doku'nun pasıyla topu ağlara göndererek skoru 5-0'a taşıdı. Genç yetenek James McAtee ise maçın kapanış golünü Ruben Dias ve Kovačić’in başlattığı organize bir atakla kaydetti.

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IPSWİCH’İN MÜCADELESİ YETMEDİ

Ipswich’in gol umudu Liam Delap, eski takımı karşısında etkisiz kaldı. Ruben Dias liderliğindeki City savunması, genç golcüye fırsat tanımadı. Ipswich, bu mağlubiyetin ardından önümüzdeki hafta lider Liverpool’a konuk olacak.

MANCHESTER CİTY ESKİ GÜNLERİNE DÖNER Mİ?

Sezonun büyük bölümünde inişli çıkışlı bir performans sergileyen City, bu galibiyetle eski günlerine dönme sinyali verdi. Son dört maçta 14 gol atan ve yalnızca üç gol yiyen takım, zirve yarışında hâlâ iddialı olduğunu gösterdi.