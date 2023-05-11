Manchester City'i bekleyen dev servet

Pep Guardiola yönetiminde sezonu 3 kupayla tamamla ihtimali bulunan Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi turnuvalarının gelirleriyle büyük bir kazanç elde edebilir.



DEV SERVETİ KASASINA KOYACAK

The Sun'da yer alan haberde Manchester City, sezonu 3 kupayla tamamlaması halinde yaklaşık 290 milyon sterlinlik bir gelirin sahibi olacak. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Real Madrid ile 1-1 berabere kalan Pep Guardiola'nın öğrencileri, Etihad Stadyumu'nda oynanacak maçta final biletini almak için sahada olacak. Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyerek finale kalması ve İstanbul'da kupayı kazanması halinde 117.2 milyon sterlinlik ödülün sahibi olacak.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA ÖNDE

Maç eksiği bulunan ve en yakın takipçisi Arsenal'in önünde liderliğini sürdüren Manchester ekibi, sezon sonunda Premier Lig'de şampiyon olması halinde kasasına 164 milyon sterlin koyacak. Manchester derbisine sahne olacak F.A. Cup finalinde ise Manchester City, kupayı kazanması halinde 3.9 milyon sterlin gelir elde edecek. Sezonu 3 kupayla tamamlama ihtimali bulunan Manchester City, 3 kulvarda da şampiyonluğa ulaşması halinde yaklaşık 290 milyon sterlin değerinde kazanç sağlayacak.