Manchester City’nin 62 milyon euroluk yıldızı gasptan tutuklandı

Manchester City forması giyen yıldız oyuncu Matheus Nunes gasp suçlaması ile tutuklandı. İngiliz devine 62 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan yıldız oyuncu, Madrid’de gittiği bir gece kulübünde fotoğrafını çeken 58 yaşındaki bir adamın telefonunu vermeyiş reddedince sabaha karşı tutuklandı.

Polis ekiplerinin ihbar sonrası olay yerine gelerek tutukladığı yıldız oyuncu, avukatının kefaleti ödemesi sonrası serbest bırakıldı.

Nunes’in gasp suçundan yargılanacağı öğrenildi.

Manchester City’nin Wolverhampton’dan transfer ettiği Matheus Nunes, İngiliz devinde çıktığı 6 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.