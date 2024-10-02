Manchester City’nin 62 milyon euroluk yıldızı gasptan tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Manchester City’nin 62 milyon euroluk yıldızı gasptan tutuklandı

Manchester City’nin yıldız ismi büyük bir skandala karıştı. Yıldız oyuncu, gittiği gece kulübünde gasptan tutuklandı.

Manchester City forması giyen yıldız oyuncu Matheus Nunes gasp suçlaması ile tutuklandı. İngiliz devine 62 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan yıldız oyuncu, Madrid’de gittiği bir gece kulübünde fotoğrafını çeken 58 yaşındaki bir adamın telefonunu vermeyiş reddedince sabaha karşı tutuklandı.

Polis ekiplerinin ihbar sonrası olay yerine gelerek tutukladığı yıldız oyuncu, avukatının kefaleti ödemesi sonrası serbest bırakıldı.

Nunes’in gasp suçundan yargılanacağı öğrenildi.

Manchester City’nin Wolverhampton’dan transfer ettiği Matheus Nunes, İngiliz devinde çıktığı 6 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.

Son Haberler
Kaçak sürücüler drona yakalandı
Kaçak sürücüler drona yakalandı
Avrupa borsalarında pozitif seyir
Avrupa borsalarında pozitif seyir
Sompo Sigorta, Ejento Acente Platformunu yeniledi
Sompo Sigorta, Ejento Acente Platformunu yeniledi
Düşen yıldırım 30 koyunu telef etti
Düşen yıldırım 30 koyunu telef etti
Wanda Nara'nın gizli ses kayıtları sızdırıldı! 'Artık dayanamıyorum'
Wanda Nara'nın gizli ses kayıtları sızdırıldı! 'Artık dayanamıyorum'