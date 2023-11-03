Manchester United Erik ten Hag'ın görevine son veriyor. İşte yerine gelecek teknik direktör

İngiltere'nin The Times gazetesi Manchester United'ın alınan kötü sonuçlardan sonra Hollandalı hoca Erik ten Hag'ın görevine son verme kararı aldığını yazdı.

Manchester United, Premier Lig'de bu sezon 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 2 kez yenilen Unuited, 1 maçı da kazandı.

İngiliz takımının Lig Kupası'ndaki Newcastle United hezimetinin ardından bu kararın alındığı ifade edildi.

Haberde ilk adayların Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim ve en son Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane olduğu da belirtildi.

Manchester United'ın görüşmelere başladığı da bildirildi.