Manchester United Erik Ten Hag için kararını verdi

Sezona kötü başlasa da son haftalarda toparlayan Manchester United'da Erik Ten Hag'ın akıbeti sosyal medyada ve kamuyounda tartışılmaya devam ediyor.



ESPN'de yer alan habere göre; Bazı menajerler, İngiliz devine teknik direktör önerilerinde bulunsa da yönetim bunların tamamını reddediyor.

Haber detayında ise Manchester United idarecilerinin Erik Ten Hag'a güveninin tam olduğu vurgulandı.



Premier Lig'de lider Manchester City ile arasında 7 puan fark olan Manchester United, Devler Ligi'nde ise ateşle oynuyor.

Kırmızı Şeytanlar, Galatasaray'ın da bulunduğu A grubunda son sırada bulunuyor.