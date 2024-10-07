Manchester United Ten Hag’ın alternatifini buldu

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Manchester United Ten Hag’ın alternatifini buldu

Manchester United, görevine son verilmesine kesin gözüyle bakılan Teknik Drekttör Erik Ten Hag’ın alternatifini bulu. Gelen son bilgilere göre listenin ilk sırasında İspanyol teknik adam var.

Manchester United, performansı büyük tartışma konusu olan menajer Erik ten Hag'ın geleceğini görüşmek üzere acil kodlu toplantı kararı aldı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United icra komitesi üyeleri ile birlikte kulübün yeni hissedarı Sir Jim Ratcliffe, Ten Hag'ın geleceğine dair toplantı yapacak. Bu toplantıda Ten Hag'ın muhtemelen görevine son verileceği ve yerine geçecek teknik direktörler için fikir alışverişi yapılacağı kaydedildi.

Manchester United'ın Ten Hag'ın yerine geçecek menajerler listesinin ilk sırasında Xavi Hernandez olduğu öğrenildi.

XAVI GÖREVE SICAK BAKIYOR

Barcelona'da ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan, ikinci sezonunda ise sezonu Real Madrid'in ardında ikinci sırada yaşayan; futbolcuk döneminde de Manchester United hayranı olduğunu her fırsatta dile getiren Xavi'nin bu teklife sıcak bakacağı belirtildi.

44 yaşındaki Xavi Hernandez, Barcelona'daki görevi boyunca 143 maçta 2.07 puan ortalaması yakaladı.

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