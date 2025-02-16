Manchester United, WSL'de üst üste 6. galibiyetini aldı

Women's Super League’de zirve mücadelesi veren Manchester United, ligde zor günler geçiren Crystal Palace’ı Leigh Sports Village Stadyumu’nda konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada Elisabeth Terland’ın golüyle öne geçti. Japon orta saha oyuncusu Hinata Miyazawa’nın pasında Terland, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Ancak konuk ekip, 38. dakikada dengeyi sağladı. Crystal Palace’ın Danimarkalı forveti Mille Gejl, sol kanattan gelen pası değerlendirerek yakın köşeden fileleri havalandırdı. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

TERLAND SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda Manchester United daha etkili bir oyun ortaya koyarken, 64. dakikada yeniden öne geçti. Savunmadan seken topu iyi takip eden Terland, kaleci Milla-Maj Majasaari’yi çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi. Bu golle Norveçli forvet, bu sezon WSL’deki gol sayısını yediye çıkardı.

Maçın son bölümünde ev sahibi ekip farkı açtı. 85. dakikada Ella Toone’un serbest vuruşunda Grace Clinton iyi yükselerek kafa vuruşuyla skoru 3-1 yaptı.

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MANCHESTER UNİTED ZİRVEYE YAKLAŞTI

Bu galibiyetle Manchester United, 6 maçlık galibiyet serisi yakalayarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Lider Chelsea’nin dört puan gerisinde yer alan kırmızı-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi hedefini güçlendirdi.

Crystal Palace ise bu mağlubiyetle ligin son sırasındaki yerinde kaldı. Londra ekibi, düşme hattının üç puan gerisinde bulunuyor ve hayati öneme sahip Leicester-Aston Villa maçının sonucunu bekliyor.