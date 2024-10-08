Manchester United yönetimi kritik toplantıdayken Erik ten Hag nerede?

Premier Lig’de tarihinin en kötü başlangıcını yapan Manchester United, 7 maçta sadece 2 galibiyet alırken 8 puanda kaldı. UEFA Avrupa Ligi’nde Porto ile berabere kalan ‘Kırmızı Şeytanlar’, Premier Lig’deki son maçında ise Aston Villa ile golsüz berabere kaldı.

Oldukça çalkantılı günler geçiren Manchester United’da Teknik Direktör Erik ten Hag’ın günlerinin artık sayılı olduğu belirtiliyor. Kulüp yönetimi bugün acil olarak toplanarak Hollandalı teknik adamla yola devam edip etmeyeceklerine karar verecek.

İngiliz basını ve Manchester United taraftarları Ten Hag ile yolların ayrılması gerektiğini belirtirken yönetimden gelen son açıklamada Hollandalı teknik adamın arkasında oldukları vurgulanmıştı. Ancak Aston Villa’ya karşı alınan son beraberliğin bardağı taşıran son damla olduğu belirtiliyor.

TEN HAG NEREDE?

Manchester United yönetimi, Ten Hag’ın geleceğini tartışırken Hollandalı teknik adamın son hamlesi basının ve taraftarların tepkisini çekti. Teknik Direktör Ten Hag, Aston Villa maçı sonrası tatile çıktı. Bu durum, Ten Hag’ın Manchester United’daki geleceği konusunda endişeli olmadığı şeklinde yorumlandı.

Yönetimin Hollandalı teknik adamla yollarını ayırması durumunda Alman teknik adam Tuchel ile masaya oturması bekleniyor. Öte yandan İngiliz devi için İtalyan teknik adam Simone İnzaghi’nin de adı geçiyor.

Manchester United ile geçen sezon FA Cup’ı kazanan Erik Ten Hag’ın sözleşmesinin uzatılması büyük tepki çekmişti.