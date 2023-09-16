Manchester United'a Brighton darbesi. Altay Bayındır detayı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, sahasında Brighton'a yenilmekten kurtulamadı.

Manchester United'a Brighton darbesi. Altay Bayındır detayı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, kendi sahasında Brighton'a 3-1 yenildi.

Old Trafford'daki maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikda Welbeck, 53. dakikada Gross ve 71. dakikada Joao Pedro kaydetti. Manchester United'ın tek golü 73. dakikad Hannibal Mejbri'den geldi.

Goller nedeniyle kaleci Onana'nın eleştirildiği Manchester United'a transfer olan milli oyuncucumuz Altay Bayındır yedek kulubesinde oturdu.

Bu sonuçla Brighton puanını 12 yaptı. Manchester United ise 6 puanda kaldı.

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