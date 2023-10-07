Manchester United'dan Galatasaray özrü: Tekrar yaşanmayacak

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray İngiliz devi Manchester United'ı Old Trafford'da 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takımın bu galibiyetinin yankıları sürerken, ev sahibi tribünündeki Türk seyircilerin yoğunluğu dikkat çekti.

Yaşanan bu olay ile ilgili açıklama yapan İngiliz ekibinin organizasyon sorumlusu Collette Roche, "Maçta Galatasaray seyircisinin eriştiği bilet hacmi kesinlikle kabul edilemez. Bu konuyu ciddiye aldığımızı ve tekrarının yaşanmayacağına dair güvence veriyoruz. Bu durumdan etkilenen herkesten özür diliyorum. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.