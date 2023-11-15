Maneviyata yönelen eski mankeni kimse tanıyamadı. Ahu Tuğba'ya çılgınca aşıktı

Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ile hafızalara kazınan eski manken ve oyuncu Meriç Erkan, artık bambaşka bir hayat sürüyor. Maneviyata yönelerek görüntüsünü ve ismini değiştiren Erkan'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Maneviyata yönelen eski mankeni kimse tanıyamadı. Ahu Tuğba'ya çılgınca aşıktı

Ahu Tuğba'nın unutulmaz aşkı olarak bilinen Meriç Erkan, bir döneme damga vuran isimlerin arasındaydı. Meriç Erkan'ın ailesinden isimlerin Ahu Tuğba ile birlikteliğine karşı çıktığı anlar, Kuşum Aydın'ın programında gerginliklere sebep olmuş, ikilinin yaşadığı kavgalar ve ayrılıklar günlerce konuşulmuştu.

m2.jpg

İlginç dansları ve katıldığı izdivaç programları ile adından söz ettiren Meriç Erkan, "O dönemin yalancısıydım ben" diyerek yaşadıklarını anlatmıştı.

m3.jpg

Cüppe ve sarıklı haliyle gündem olan Meriç Erkan, yaşadığı değişimi anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Artık bambaşka bir hayat yaşayan Ahu Tuğba'nın eski aşkı Meriç Erkan maneviyata yönelmiş ve hem görüntüsünü hem adını değiştirmişti.

m9.jpg

Meriç Erkan 'Mahmut' ismiyle hayatını sürdüreceğini açıklamıştı. Önceki hayatından duyduğu pişmanlığı da dile getiren Meriç Erkan katıldığı programda gözyaşlarına boğulmuştu.

m7.jpg

Artık Mahmut Erkan ismini kullanan Meriç Erkan'ın sosyal medyayı sallayan açıklamaları ve Meriç Erkan'ın değişimi şaşırttı.

KATARSİS'E KONUK OLDU

Meriç Erkan, hayatını tamamen değiştirdikten sonra Katarsis'te yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete" diyen Erkan, geçmiş dönem yaşadığı hayatla ilgili "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda..."

"O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm adı düşünemiyorum, dans ederken hoş değil. O dönem görevim insan eğlendirmekti"

m12.jpg

"ÇOK GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Meriç Erkan konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Ben zaten imansızdım demiyorum. Hareketlerimle başka yaşantıdaydım. Hareketlerimi düzeltip kendimi inanılmaz bir atmosfere attım, çok güvende hissediyorum."

m13.jpg

AHU TUĞBA İTİRAFI

Meriç Erkan çıktığı yayınlarla ilgili de "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" itirafında bulunmuştu.

14-jjww.jpg

"KİMSEYİ YADIRGAMIYORUM"

Meriç Erkan o dönemle ilgili "Cahillikten dolayı o dönem bir sallanıyorsun o büyüye kapılıyorsun. Bir havalara giriyorsun. Çok tehlikeli. Aşırı şöhretim yoktu ama gez gez gez ne olacak uçarı bir hayat" demişti.

Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Son Haberler
Park halindeki minibüs alev topuna döndü Gündem
Park halindeki minibüs alev topuna döndü
İlahiyatçı Hasan Aydın Atatürk'e dinsiz diyenlere haddini böyle bildirdi Gündem
İlahiyatçı Hasan Aydın Atatürk'e dinsiz diyenlere haddini böyle bildirdi
İclal Aydın'ı duygulandıran 21 yıllık fotoğraf. ''Her şey hızla anı oluyor'' diyerek paylaştı Magazin
İclal Aydın'ı duygulandıran 21 yıllık fotoğraf. ''Her şey hızla anı oluyor'' diyerek paylaştı
Bir ülkeden daha İsrail kararı. Diplomatik ilişkilerini kestiler Dünya
Bir ülkeden daha İsrail kararı. Diplomatik ilişkilerini kestiler
Kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Gündem
Kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
TRON ve Pundi X, blokzinciri POS çözümünü blokzincirine taşıyor Gündem
TRON ve Pundi X, blokzinciri POS çözümünü blokzincirine taşıyor
Avusturya uzun menzilli hava savunma sistemi alacak Dünya
Avusturya uzun menzilli hava savunma sistemi alacak