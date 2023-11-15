Maneviyata yönelen eski mankeni kimse tanıyamadı. Ahu Tuğba'ya çılgınca aşıktı

Ahu Tuğba'nın unutulmaz aşkı olarak bilinen Meriç Erkan, bir döneme damga vuran isimlerin arasındaydı. Meriç Erkan'ın ailesinden isimlerin Ahu Tuğba ile birlikteliğine karşı çıktığı anlar, Kuşum Aydın'ın programında gerginliklere sebep olmuş, ikilinin yaşadığı kavgalar ve ayrılıklar günlerce konuşulmuştu.

İlginç dansları ve katıldığı izdivaç programları ile adından söz ettiren Meriç Erkan, "O dönemin yalancısıydım ben" diyerek yaşadıklarını anlatmıştı.

Cüppe ve sarıklı haliyle gündem olan Meriç Erkan, yaşadığı değişimi anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Artık bambaşka bir hayat yaşayan Ahu Tuğba'nın eski aşkı Meriç Erkan maneviyata yönelmiş ve hem görüntüsünü hem adını değiştirmişti.

Meriç Erkan 'Mahmut' ismiyle hayatını sürdüreceğini açıklamıştı. Önceki hayatından duyduğu pişmanlığı da dile getiren Meriç Erkan katıldığı programda gözyaşlarına boğulmuştu.

Artık Mahmut Erkan ismini kullanan Meriç Erkan'ın sosyal medyayı sallayan açıklamaları ve Meriç Erkan'ın değişimi şaşırttı.

KATARSİS'E KONUK OLDU

Meriç Erkan, hayatını tamamen değiştirdikten sonra Katarsis'te yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete" diyen Erkan, geçmiş dönem yaşadığı hayatla ilgili "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda..."

"O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm adı düşünemiyorum, dans ederken hoş değil. O dönem görevim insan eğlendirmekti"

"ÇOK GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Meriç Erkan konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Ben zaten imansızdım demiyorum. Hareketlerimle başka yaşantıdaydım. Hareketlerimi düzeltip kendimi inanılmaz bir atmosfere attım, çok güvende hissediyorum."

AHU TUĞBA İTİRAFI

Meriç Erkan çıktığı yayınlarla ilgili de "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" itirafında bulunmuştu.

"KİMSEYİ YADIRGAMIYORUM"

Meriç Erkan o dönemle ilgili "Cahillikten dolayı o dönem bir sallanıyorsun o büyüye kapılıyorsun. Bir havalara giriyorsun. Çok tehlikeli. Aşırı şöhretim yoktu ama gez gez gez ne olacak uçarı bir hayat" demişti.