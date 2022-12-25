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Manisa Akhisar Belediyesi işçi alacak

Manisa Akhisar Belediyesi, bünyesine psikolog olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 07:27
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Manisa Akhisar Belediyesi işçi alacak

Manisa Akhisar Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Manisa Akhisar Belediyesi, bünyesine psikolog olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI 

1) 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilirlerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,

4) Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) 22/5/2003 tarihti ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6)PSİKOLOJİ dalında lisans mezunu, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamış, ya da TEZ aşamasında olan, Klinik deneyimi bulunan, Yüksek lisansını tamamlamamış olanlardan Aile Danışmanlığı sertifikası olanlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BİLGİLER:

1- Başvuru Dilekçesi(iş kur kayıt belgesi)

2-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

3-Adli Sicil kaydı

4- Kimlik fotokopisi

5-Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

6-Diploma Fotokopisi ve Eğitim Belgeleri

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