Manisa Akhisar’da sınıfı basan kadın veli kadın öğretmeni darp etti

Olay, Hacıishak Mahallesi'nde bulunan okulda, sabah saat 10.00 civarında meydana geldi.

Öğretmen, ders işlerken aniden sınıfa giren bir öğrencinin annesi tarafından, öğrencilerin gözleri önünde saldırıya uğradı.

Diğer öğretmenler ve okul yöneticilerinin hızlı müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı.

Olayın hemen ardından okula emniyet güçleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan öğretmen, darp raporu alarak saldırgan veliden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şikayet üzerine öğrenci velisini gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Akhisar 100. Yıl Ortaokulu yönetimi ve Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili derin üzüntülerini dile getirerek, öğretmenlerin güvenliğinin en öncelikli konulardan biri olduğunu ve bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.