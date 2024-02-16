Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e vatandaştan büyük tepki. ‘Parsel parsel sattınız’

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilen MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında saha çalışmalarına devam ettiği sırada vatandaşlardan birinin tepkisine uğradı.

"MANİSA'YI SOYDUNUZ, PARSEL PARSEL SATTINIZ"

Başkan Ergün'ü görünce öfkeyele bağırmaya başlayan vatandaş, "Çıkar için geliyor buraya. Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

"BIRAKIN İÇİN DÖKSÜN, RAHATLASIN"

Bu tepki karşısında gülümsediği göze çarpan Başkan Ergün, vatandaşa engel olmak isteyen "Bırakın içini döksün, biraz rahatlasın, Deşarj olsun" demekle yetindi.

"BENİ BÖYLE SEVME, KÖPEK DEĞİLİM"

Geçtiğimiz günlerde de seçim çalışmaları esnasında Başkan Ergün'ün tavırlarından rahatsız olan bir vatandaş, "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diye tepki göstermişti.