Manisa FK Süper Lig'den transfer yaptı

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, Pendikspor'dan Bekir Karadeniz'i kiralık olarak renklerine bağladı.

KAYNAK: AA
Manisa FK Süper Lig'den transfer yaptı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Karadeniz ile takımın kamp yaptığı Bolu'da sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Karadeniz, Manisa FK'ye en yüksek katkıyı vermek istediğini belirterek, "Bunun için çok çalışıp sezon sonunda takımımla birlikte Süper Lig’e çıkmak istiyorum." dedi.

Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi de Bekir Karadeniz'i geçen sezon Ankara Keçiörengücü’nde takip ettiklerini dile getirerek, "Orada başarılı bir sezon geçirdi. Aynı başarıyı Manisa Futbol Kulübü formasıyla da sürdüreceğine inanıyorum. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla güzel bir sezon diliyorum." diye konuştu. (AA)

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