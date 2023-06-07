Manisa FK'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Yalçın Koşukavak ile yolları ayıran Manisa FK, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Manisa FK'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile sözleşme imzaladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törende kulüp başkanı Mevlüt Aktan ile teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yeni sezonda iddialı olduklarını kaydeden Aktan, "Yeni sezona, yeni hocamızla iddialı bir şekilde giriyoruz. Bunu da burada açıkça ilan ediyoruz." dedi.

Korkmaz'ı, futbol anlayışının Manisa FK'nin futbol felsefesi ile uyumlu olduğu için tercih ettiklerini vurgulayan Aktan, teknik direktörlük anlamında istikrar yakalamayı hedeflediklerini ifade etti.
(AA)

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