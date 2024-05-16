Fabrikanın soyunma kabininde gizli kamera rezaleti. Kadınları soyunurken kameraya aldı

Rezalet 6 gün önce Federal Mogul isimli otomobil parçaları üreten fabrikada meydana geldi. Fabrikadaki mesaisine gelen bir kadın işçi üstünü değiştirmek için soyunma kabinine girdi.

Kabinde duran bir karton kutunun içinde ışık yayıldığını fark etti. Karton kutunun içine bakan kadın kayıt alan bir kamera buldu.

H=emen fabrika yönetiminin bulunduğu yere giden kadın, olayı anlattı. Fabrika yöneticileri de durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Fabrikaya çok sayıda polis ekibi geldi. Kadınların soyunma kabininde bulunan kameraya el koydu. Kabinde detaylı bir inceleme yaptı. Polis fabrikadaki tüm kadınların ve yöneticilerin ifadesini aldı.

İfadeler doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri fabrikanın güvenlik amiri A.T.'yi Gölcük’teki evinde gözaltına aldı. A.T.'nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi.