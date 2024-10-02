Manisa merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu!

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Soma ilçesinde, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında, Doğan Gezekli liderliğindeki 22 şüphelinin; "Yağma", "Tefecilik", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet", "Silahla Yaralama", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "6136 SKM" ve "Tehdit" gibi suçlara karıştıkları tespit edildi. Manisa merkezli Trabzon, Hatay ve Tekirdağ illerinde toplam 22 adrese 1 Ekim 2024 günü saat 06.30'da İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 22 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında; 7 tabanca, 2.303 fişek, 4 pompalı tüfek, çok sayıda çek, senet ve örgütsel doküman, 2 laptop ve 3 flash bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.