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Manisa Salihli’de icradan satılık kargir ev

T.C. Salihli 1. İcra Dairesi tarafından Manisa Salihli'de kargir ev icradan satılacak.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 12:01
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Manisa Salihli’de icradan satılık kargir ev

Manisa Salihli’de icradan satılık kargir ev
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Manisa İl, Salihli İlçe, GÖKEYÜP Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 264 Ada, 11 Parsel, Taşınmaz Manisa İli, Salihli İlçesi, Gökeyüp Mahallesi Kocamanlar Sokak Üzerinde; tapu kayıtlarında Gökeyüp Mahallesi 264 Ada , 11 Parseldeki 337,40 m2 yüzölçümlü alana kargir ev ve müştemilatı vasıflı taşınmazın zemini ve üzerindeki yapılarıdır. Parsel üzerinde 2 katlı (zemin +1) yapı yer almaktadır. Yapının zemin katında ahır, dam, kömürlük, garaj özelliğindeki yapılar ile birlikte 2 odadan oluşan ayrı bir müştemilat yer almaktadır. Taşınmazın 1. katında birbirinden bağımsız 2 adet hane vasfında yapı yer almaktadır. Yapının zemin katı 180 m2, 1. katı 140 m2 olmak üzere toplam 320 m2 alana sahiptir. Yapılar benzer özellikte malzemelerden imal edilmiştir. Taşınmazların zemini ıslak hacimler hariç laminant parke ve tahta ile kaplanmıştır. Yapının giriş kapısı demir doğramadan ve pencere doğramaları da pvc doğramadan imal edilmiştir

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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