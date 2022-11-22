Çöp dökmeye çıktı. Haber alınamadı

Turgutlu ilçesinin Yedi Eylül Mahallesi Ayyıldız Sokak'ta babası ve üç kardeşi ile birlikte oturan 12 yaşındaki Zeynep iki gündür kayıp.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLANLAR VERDİLER
Son olarak 21 Kasım Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında evden çöp dökmek için çıktığı öğrenilen minik Zeynep’in ailesi tarafından Emniyet ve Savcılığa bilgi verildiği öğrenilirken, ailesi, yakınları ve arkadaşları sosyal medya üzerinden ilanlarla küçük çocuğu arıyor. (İHA)
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