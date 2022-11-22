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Çöp dökmeye çıktı. Haber alınamadı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde önceki gün kaybolan Zeynep B. isimli çocuktan iki gündür haber alınamıyor.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 21:25
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Manisa Turgutluda bir kız çocuğundan iki gündür haber alınamıyor

Çöp dökmeye çıktı. Haber alınamadı
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Turgutlu ilçesinin Yedi Eylül Mahallesi Ayyıldız Sokak'ta babası ve üç kardeşi ile birlikte oturan 12 yaşındaki Zeynep iki gündür kayıp.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLANLAR VERDİLER

Son olarak 21 Kasım Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında evden çöp dökmek için çıktığı öğrenilen minik Zeynep’in ailesi tarafından Emniyet ve Savcılığa bilgi verildiği öğrenilirken, ailesi, yakınları ve arkadaşları sosyal medya üzerinden ilanlarla küçük çocuğu arıyor. (İHA)

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