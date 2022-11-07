Baş şüpheli sevgilisi. İş kadını Dilek Ertek'in denize düşmesi 20 saat sonra bildirilmiş. Mücevherler de kayıp çıktı

Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.’nun Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek 4 Ekim tarihinde tatile gittiği Tahiti'de tekneden denize düşerek hayatını kaybetmişti. Ertek'in hayatını kaybetmesinin ardından olaya dair kimi detaylar ortaya çıktı.

Ertek'in tatile birlikte çıktığı İsviçreli erkek arkadaşı Ertek’in kayıp olduğunu 20 saat sonra akşam saat 22:00’de bildirdiği öğrenildi.

71 yaşındaki Dilek Ertek, 24 Ekim’de Norwegian Spirit adlı cruise gemisine, uzun süredir birlikte olduğu 74 yaşındaki İsviçreli erkek arkadaşıyla Bora Bora’da doğum gününü kutlamak için biniyor.

SEVGİLİSİ KAYBOLDUĞUNU 20 SAAT SONRA BİLDİRİYOR

Erkek arkadaşı sabah, öğle ve akşam yemeklerinde dahi görünmeyen Dilek Ertek’in kayıp olduğunu tam 20 saat sonra akşam saat 22:00’de bildiriyor. Olay gece 03:00 sıralarında oluyor ancak sevgilisi 20 saat sonra gemi yönetimini bilgilendiriyor.

Güvertenin başında ve sonunda olan kameralar incelenirken söz konusu saatte net olmayan bir karartının denize düştüğü görüldü.

Gemi yönetimi Ertek'in sevgilisini ayrı bir odada gözlem altında tutarak, 3 gün sonra Tahiti’ye yanaştı. Ertek'in sevgilisi Tahiti'de polis tarafından sorgulandı ancak yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılarak ülkesine döndü.

Aynı kamaraya başka yolcu alındı

Gemide Ertek’in kamarasına 2 gün sonra ise başka yolcu alındı. Prosedüre göre gemi mürettabatının sorgulanması, odanın detaylı incelenmesi ve yan odalardaki müşterilerin sorgulanması gerekirken söz konusu uygulamaların hiçbirinin yapılmadığı bildirildi.

Tahiti, yaşanan olayın kendi sınırlarında olmadığını belirtirken Ertek’in avukatları en yakın karanın Tahiti sorumluluğunda olduğunu savundu. Ertek'in avukatlarının gemiye ayrı bir dava açmaya hazırlandığı aktarıldı.

MÜCEVHERLERİ KAYIP

Her zaman üzerinde milyonlarca dolar değerinde takılar taşıdığı belirtilen Ertek'in odasından ise hiç mücevher çıkmaması dikkat çekti. Gemi yönetiminin Ertek'in eşyalarını teslim ettiği ancak çantasında sadece kıyafetleri ve kişisel eşyalarının olduğu aktarıldı.

BALKONDAN DÜŞMESİ İÇİN BOYU KISA

‘O balkondan düşmesine imkân yok’ deniyor. Çünkü balkonlar camlı ve demirli. Dilek Ertek’in boyu 1.58 civarı. Balkon camının ise 1 metreden uzun olduğu söyleniyor.

UZAK YOL KAPTANI: O GEMİLERDEN DÜŞMEK O KADAR ZOR Kİ...

Yıllarca uzak yol gemi kaptanlığı yapmış olan Kaptan Mustafa Can, yolcu gemilerinden düşmenin çok zor olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu tip yolcu ve cruise gemilerinden düşmek zordur. Ben düşeyim diye uğraşsanız da düşemezsiniz.

DİLEK ERTEK KİMDİR?

1951 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Lisans eğitiminin Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamladı. Daha sonra New York GIA'de pırlanta eğitimi aldı.

Üniversite eğitiminin ardından ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar yaparak para kazanmaya başladı ve kendi işini kurdu. 1995 yılının sonunda İstanbul'da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distribütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkanı bulunuyordu.