Manisa’da 1 kilo 845 gram esrar ele geçirildi

'Kökünü Kurutma Operasyonları' kapsamında Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çaypınar, Gökçepınar ve Sart mahallelerinde 6 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 845 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 40 gram kenevir tohumu, 1 adet terazi ile suçtan elde edildiği düşünülen 25 bin 700 lira ele geçirildi.

Öte yandan operasyonda yakalanan şüpheliler M.U., M.A., H.A., S.K., M.T. ve E.C. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.