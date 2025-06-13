Manisa'da başkan seçimi! AKP'den dikkat çeken aday kararı

Türkiye'yi yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Zeyrek'in ölümü üzerine Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde AKP, aday çıkarmayacağını açıkladı.

Kararı yazılı açıklama ile duyuran AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, "Aday çıkarmayacağımız bu seçimde, Cumhuriyet Halk Partisinin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

"FERDİ BAŞKAN DÖNEMİNDE OLDUĞU GİBİ..."

Turgut, şunları kaydetti:

"AK Parti Manisa Teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık. Aday çıkarmayacağımız bu seçimde, Cumhuriyet Halk Partisinin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, tıpkı Ferdi başkan döneminde olduğu gibi, Manisa'mızın ve hemşehrilerimizin faydasına olacak her türlü projeye ve hizmete 'evet' demeye devam edeceğiz."

Belediye Meclisi’nde CHP'li 62 üye, AKP'li 14, MHP'li 12 ve Yeniden Refah Partili 1 üye bulunuyor.

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