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Manisa'da facianın eşiğinden dönüldü. O anlar böyle görüntülendi

Manisa Alaşehir'de iki otomobil ve panelvanın karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 15:04
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Manisa'da facianın eşiğinden dönüldü

Manisa'da facianın eşiğinden dönüldü. O anlar böyle görüntülendi
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AA'da yer alan haberde, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyreden Osman Horzumoğlu (73) idaresindeki 45 K 6794 plakalı otomobil ile Mehmet Uz'un (16) kullandığı 45 Z 340 plakalı panelvan çarpışarak karşı şeride geçti.

Panelvan, karşı yönden gelen Ahmet Öner (27) idaresindeki 45 ZR 217 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile 45 ZR 217 plakalı otomobildeki Yılmaz Kaya, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Öner, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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