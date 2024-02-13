Manisa’da IŞİD operasyonu: 2 tutuklama

Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda; IŞİD silahlı terör örgütü içerinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
2 farklı adreste yapılan aramada şüphelilere ait; 1 adet tablet , 3 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek, 8 adet örgütsel dokümana el konuldu. Şüpheliler “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma” suçu kapsamında tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.