Manisa'da otomobil ve traktör çapıştı. Kazada 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Manisa'da otomobil ve traktör çapıştı. Kazada 4 kişi yaralandı

Kaza 05.00 sıralarında Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi.

A.R.Y. isimli şahsın kullandığı traktörün sol arka tekerine, Ö.M. isimli şahsın kullandığı 20 AJL 695 plakalı aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada traktörün sürücüsü A.R.Y. ve yolcu olarak bulunan L.Y. ile otomobilin sürücüsü Ö.M. ve A.P. isimli şahıslar yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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