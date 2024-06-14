Manisa'da otomobiller çarpıştı. evli çift öldü 2 yaralı

Kaynak: DHA
Manisa'da otomobiller çarpıştı. evli çift öldü 2 yaralı

Manisa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada Sabri Akşen (78) ile eşi Hatice Akşen (78) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Salihli-Köprübaşı eski yolu Bezirganlı mevkisinde meydana gelen olayda, Ziya D. (60)’nin kullandığı 45 AND 476 plakalı otomobil, H.S.'nin (67) kontrolündeki 47 NDS 3 plakalı otomobille çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, H.S.'nin kontrolündeki otomobilde yolcu olarak bulunan Sabri Akşen ile eşi Hatice Akşen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan Ziya D. ile H.S. de sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Akşen çiftinin cenazeleri yapılan incelemeden sonra morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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